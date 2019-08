Intervistato dai microfoni di Sport Today, il giornalista ferrarese Alessandro Orlandin ha parlato delle ombre della rosa ferrarese: “Le ombre principali della Spal sono state il risultato, da 2-0 a 3-2 non è un buon segno, e la condizione fisica. La formazione ha delle lacune in rosa, Semplici in conferenza stampa lo ha evidenziato. Ad esempio, nessuno dalla panchina è stato capace di incidere, mentre l’Atalanta ha completamente ribaltato il risultato.”

