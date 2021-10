Pagliari: “Theate ha sempre dato priorità al Bologna, primo contatto nel 2020”

Silvio Pagliari racconta retroscena sulla trattativa che ha portato Arthur Theate in Italia.

One football riporta in esclusiva alcune delle dichiarazioni di Silvio Pagliari, intermediario per la trattativa che ha portato Arthur Theate a Bologna, raccontatosi a GrandHotelCalciomercato.com.

"Come giocatore ha convinto subito i nostri osservatori, il primo contatto del Bologna ci fu ad Agosto 2020, ma l'Ostende continuava a cambiare le carte in tavola, alzando la posta", il commento di Pagliari. Alla fine la squadra belga ha dovuto cedere, complice anche la volontà del giocatore: "Il ragazzo ha sempre dato la priorità e la sua parola al Bologna, dopo sole tre partite ha trovato la prima convocazione in nazionale, ora deve solo tenere i piedi per terra e lavorare per migliorare; è arrivato in Italia col piglio giusto, il Bologna ci ha visto lungo".