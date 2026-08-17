Saputo Inc., il colosso lattiero-caseario della famiglia di Joey, presidente e proprietario del Bologna, ha raggiunto un accordo per la vendita della propria divisione britannica a Lactalis
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La famiglia Saputo ha deciso di vendere la divisione britannica del colosso di famiglia. L'operazione vale circa 1,86 miliardi di dollari canadesi (oltre 1,15 miliardi di euro) e dovrebbe essere completata nei primi mesi del 2027. L'azienda Saputo ha fatto sapere che i proventi della vendita consentiranno al gruppo di guardare a nuove opportunità di crescita.
Queste le dichiarazioni del presidente e Ceo dell'azienda Carl Colizza: "L'annuncio riflette un passo disciplinato per affinare la nostra presenza globale e concentrarci maggiormente sulle piattaforme in cui Saputo compete da una posizione di forza".
Una scelta che conferma la continua evoluzione del colosso canadese e che, seppur totalmente slegata dal mondo del calcio, inevitabilmente viene guardata con grande interesse pure a Bologna. Il motivo è legato al logo del Gruppo Saputo, sponsor principale sulle maglie della squadra ormai dalla stagione sportiva 2023-2024.
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