Oggi torna ‘E’ ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7

Il Bologna si ritrova ancora a sei punti di distanza dall'Atalanta e ha bisogno di vincere col Cagliari e sperare in un risultato negativo della Dea con il Genoa. Se ne parlerà questa sera alle 21.30 sul canale dieci del digitale terrestre. La trasmissione, ideata da Stefano Biondi, è condotta da Sabrina Orlandi e dagli autori Nando Pellerano ed Emilio Marrese e prodotta da Si Produzioni e Tuttobolognaweb. Ospite di oggi Bruno Bartolozzi di Stadio.