Non c'è più l'Europa League ma resta l'appuntamento settimanale al mercoledì sera con 'E' ancora l'Ottavo Scudetto' su E'Tv Rete 7.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Oggi torna ‘E’ ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7
news
Oggi torna ‘E’ ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7
Appuntamento alle 21.30 su Rete 7
Il Bologna si ritrova ancora a sei punti di distanza dall'Atalanta e ha bisogno di vincere col Cagliari e sperare in un risultato negativo della Dea con il Genoa. Se ne parlerà questa sera alle 21.30 sul canale dieci del digitale terrestre. La trasmissione, ideata da Stefano Biondi, è condotta da Sabrina Orlandi e dagli autori Nando Pellerano ed Emilio Marrese e prodotta da Si Produzioni e Tuttobolognaweb. Ospite di oggi Bruno Bartolozzi di Stadio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA