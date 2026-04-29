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Oggi torna ‘E’ ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7

Oggi torna ‘E’ ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7 - immagine 1
Appuntamento alle 21.30 su Rete 7
Redazione TuttoBolognaWeb

Non c'è più l'Europa League ma resta l'appuntamento settimanale al mercoledì sera con 'E' ancora l'Ottavo Scudetto' su E'Tv Rete 7.

Il Bologna si ritrova ancora a sei punti di distanza dall'Atalanta e ha bisogno di vincere col Cagliari e sperare in un risultato negativo della Dea con il Genoa. Se ne parlerà questa sera alle 21.30 sul canale dieci del digitale terrestre. La trasmissione, ideata da Stefano Biondi, è condotta da Sabrina Orlandi e dagli autori Nando Pellerano ed Emilio Marrese e prodotta da Si Produzioni e Tuttobolognaweb. Ospite di oggi Bruno Bartolozzi di Stadio.

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