VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Oggi, giovedì 24 settembre, dalle 17 alle 18, Roberto Piccoli e Nadir Zortea aspettano i tifosi presso il Bologna FC store stadio per una sessione di foto e autografi. Per partecipare sarà necessario registrarsi tramite il link che verrà reso disponibile sul profilo IG del Bologna dalle ore 12:00 di oggi. Queste le raccomandazioni