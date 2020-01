Andrà in scena oggi a Milano l’incontro decisivo per Roger Ibanez. L’accordo tra Bologna e Atalanta è stato raggiunto. Servirà però ancora un incontro per limare i dettagli e definire l’accordo con il giocatore.

I rossoblu puntano di chiudere già oggi, per poi avere a disposizione il giocatore entro il derby con la Spal. Potrebbe arrivare in serata l’annuncio ufficiale del trasferimento del centrale brasiliano a Bologna.