Tutte le info per Bologna-Roma del 4 dicembre
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Parte oggi la vendita dei biglietti per Bologna-Roma della 14a giornata di Serie A, in programma venerdì 4/12 alle 20:45. Qui tutte le informazioni.
Oggi e domani la vendita è riservata agli abbonati, che possono acquistare per altre persone fino a 4 (abbonamento Plus) o 2 (abbonamento Basic) biglietti in unica transazione. Gli utilizzatori dei biglietti devono risiedere in Emilia Romagna.
Da giovedì la vendita sarà aperta a tutti.
I residenti nella regione Lazio potranno acquistare solo in Curva Ospiti e solo se possessori della fidelity card della Roma.
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