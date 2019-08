No secco. E’ stata questa la risposta della Fiorentina all’offerta del Bologna per Gaetano Castrovilli, centrocampista in forza alla Viola.

Il classe 1997 ha dimostrato di avere grandi doti e ha stregato il ds rossoblù Walter Sabatini, che si sarebbe mosso subito per averlo a titolo definitivo. L’offerta però è stata rispedita immediatamente al mittente, in quanto sia la società che il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella puntano forte sul loro talento.