Nuovo assalto a Hickey e Supryaga

L’inizio del nuovo campionato si avvicina e il mercato in entrata del Bologna al momento non ha regalato nessuna ufficialità (aspettando quella di De Silvestri). I prossimi due acquisti che Sabatini vorrebbe mettere a referto sono quelli di Hickey e Supryaga, due operazioni su cui i rossoblù stanno lavorando da diverse settimane.

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina sottolinea come all’inizio della prossima settimana sia previsto un nuovo assalto per arrivare al terzino scozzese e alla prima punta ucraina. Nell’ambiente si respira un discreto ottimismo soprattutto per Hickey, che farebbe il rincalzo di Dijks con l’olandese che sarebbe titolare certo (parola di Sabatini). Intanto sembra essersi sbloccata la trattativa che porterà Falletti alla Ternana: operazione in via di definizione, attesa a giorni l’ufficialità.