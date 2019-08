Nuovi nomi per il centrocampo

Non si arresta la ricerca del Bologna, ormai diventata frenetica, di un centrocampista. I rossoblu orfani di Pulgar, devono rinforzare il reparto e oltre ai soliti noti: Hendrix, Dominguez e Prcic, gli emiliani starebbero cominciando a valutare nuovi profili. Secondo il Resto del Carlino, infatti ci sarebbero due nomi nuovi per la mediana: il primo è quello di Mats Rits del Club Brugge, il secondo è invece Eder Balanta del Basilea.

Il profilo di Rits è molto simile a quello di Stefano Denswil: entrambi in forza al Brugge, hanno fatto la trafila delle giovanili all’Ajax. I rapporti tra i due club sono ottimi e il contratto in scadenza tra due anni del giocatore, potrebbe facilitare la trattativa rossoblu. Balanta è invece un vecchio pallino di Bigon, che lo cercò anni fa per portarlo a Napoli. Ma la trattativa sembra leggermente più complicata di quella per Rits.