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Podio

Secondo i dati di Calcio e Finanza, questi sono gli stipendi annui dei giocatori italiani che il CT Roberto Mancini ha convocato durante queste settimane di Nation League. Al primo posto, come sempre negli ultimi anni, viaggia incontrastato il portiere del Manchester City Gigi Donnarumma, mentre al secondo posto vediamo Tonali, che dopo l'approdo al Tottenham ha scalato diverse posizioni in questa speciale classifica. Stazionario rimane invece Nicolò Barella dell'Inter che si conferma nel gradino più basso del podio. Sorprendono invece alcuni stipendi di giocatori che stiamo cominciando a scoprire in queste settimane dedicate alla maglia azzurra. SEGUE SOTTO

Gigi Donnarumma (Manchester City) - 12 milioni di Euro

Sandro Tonali (Tottenham) - 10 milioni di Euro

Nicolò Barella (Inter) - 6,5 milioni di Euro

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