Napoli-Bologna, le probabili formazioni

Il Bologna prova a rialzare la testa a Napoli, ma i partenopei hanno ancora una Champions da conquistare e sarà partita vera al Maradona. Italiano con il 4-3-3, spazio a Zortea, Heggem, Lucumi e Miranda in difesa, poi Ferguson, Freuler e Moro a centrocampo, mentre in avanti Castro centravanti supportato da Bernardeschi e Rowe. Nel Napoli 3-4-2-1 con Alisson Santos e De Bruyne alle spalle di Hojlund.