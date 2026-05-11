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Napoli-Bologna, come seguirla in tv

Napoli-Bologna, come seguirla in tv - immagine 1
Le coordinate per seguire la partita
Redazione TuttoBolognaWeb

Un ultimo sforzo servirà al Napoli per cementare aritmeticamente la Champions, mentre un sussulto d'orgoglio dovrà tirarlo fuori il Bologna dopo quattro partite senza gol segnati.

Stasera al Maradona Napoli-Bologna, sfida che non è più uno scontro diretto per l'Europa ma che vale molto per la squadra di Conte, che ha visto avvicinarsi Juve e Roma, mentre per i rossoblù non vale per il settimo posto (l'Atalanta ha vinto a Milano), bensì per provare a riprendersi l'ottavo ora della Lazio. Appuntamento a Napoli alle ore 20.45 con diretta esclusiva su Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.

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