Napoli-Bologna, come seguirla in tv

Stasera al Maradona Napoli-Bologna, sfida che non è più uno scontro diretto per l'Europa ma che vale molto per la squadra di Conte, che ha visto avvicinarsi Juve e Roma, mentre per i rossoblù non vale per il settimo posto (l'Atalanta ha vinto a Milano), bensì per provare a riprendersi l'ottavo ora della Lazio. Appuntamento a Napoli alle ore 20.45 con diretta esclusiva su Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.