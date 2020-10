Mossini: “Vorrei Mandzukic, Balotelli sinomino di guai. Su Mihajlovic…”

Ospite nell’edizione serale di Sportoday, è intervenuto Alessandro Mossini che ha parlato dell’infortunio di Santander e di come sopperire a questa mancanza, magari pescando dagli svincolati:

“Santander è un giocatore soggetto spesso a infortuni. La sfortuna è che lui, come altri giocatori, si è fatto male a mercato chiuso. Non si pensava a un infortunio così grave. Ora Barrow verrà utilizzato con più frequenza da punta. Da capire se il Bologna andrà sugli svincolati, ma ad ora non risulta. Qualche nome succulento ci sarebbe e un esempio è Mandzukic che lo prenderei domani”.