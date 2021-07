Mossini: “Virtus, manca solo l’annuncio per Hervey. Fortitudo? Dipenderà dagli americani”

Le parole di Alessandro Mossini a Pomeriggio in Rossoblù

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Alessandro Mossini ha parlato di Virtus e Fortitudo , analizzando il girone di Eurocup dei bianconeri sorteggiato quest'oggi e le possibili mosse di mercato delle due squadre. Si parte dalla Segafredo:

Mercato

"Manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Kevin Hervey dal Lokomotiv Kuban, si attende l'annuncio del club russo. Salvo sorprese, poi, i rinnovi in casa Virtus sono finiti: Markovic dovrebbe andare via quasi certamente. Dal punto di vista societario si era rotto qualcosa, anche perchè il giocatore era molto legato a Djordjevic".