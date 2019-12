Mossini: “Sanabria-Destro difficile. Palacio? Aggettivi finiti”

Intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione Sportoday di E’Tv Rete 7, il collega Alessandro Mossini ha espresso la sua opinione sull’attuale situazione rossoblù. Si parte dal mercato.

“Sanabria-Destro mi pare una operazione complicata. Destro è in scadenza e un prestito di sei mesi bisogna vedere se lo accetta. Visti poi i problemi di Dijks mi aspetto un terzino, quindi la partita della punta credo possa passare in secondo piano come tempistiche. Non credo però si debba sottovalutare il problema attacco”.