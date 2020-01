Mossini: “Non c’è nessun accordo per il ritorno in estate alla Juventus di Orsolini”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Alessandro Mossini, ha parlato dell’inserimento in gruppo di Nicolas Dominguez: “Non credo Dominguez possa iniziare la partita contro il Torino. A livello di presenze il centrocampo del Bologna è al completo. Dipenderà tutto dalle scelte di Mihajlovic. Penso che l’argentino verrà impigato specialmente nei due in mediana. Mi sembra l’ipotesi al momento più accreditata. Con al suo fianco un incontrista, come può essere Medel o Poli e Soriano più in avanti. Dipenderà anche dalle capacità di adattamento al ruolo del sudamericano”.

