Mossini: “Bologna-Juventus verso il rinvio”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Alessandro Mossini ha discusso del proseguo del campionato di calcio, in attesa delle decisioni ufficiali della Lega Calcio: “Al momento la soluzione che va per la maggiore è il rinvio della sfida con la Juventus. Poi il consiglio di Lega deciderà definitivamente quando si disputerà la partita contro la Juventus. Non c’è ancora stato un calo di contagio, il picco deve essere raggiunto. Mi sembra troppo presto parlare già di partite a porte aperte. Il calcio sta facendo i conti con una realtà pericolosa. Io penso che ci saranno diverse partite a porte chiuse, sarebbe la soluzione migliore per evitare di mandare a monte completamente il campionato”.

