Queste le parole di Nikola Moro in conferenza stampa:
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tuttobolognaweb news Moro: “Oggi siamo stai bravi. Il crollo di gennaio?…Pessina? E’ stato bravo a sfruttare…”
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Moro: “Oggi siamo stai bravi. Il crollo di gennaio?…Pessina? E’ stato bravo a sfruttare…”
Il commento del centrocampista rossoblù nel post gara di Bologna-Lecce
"Questa vittoria dà continuità dopo la gara vinta a Cremona. Oggi abbiamo giocato bene e finalmente abbiamo trovato la vittoria in casa davanti al nostro pubblico. Oggi siamo stati bravi. La mia stagione? Dopo tre anni e mezzo qui a Bologna devo ammettere di essere cresciuto molto. Il crollo di gennaio? Non so come spiegare, ma ogni volta che commettiamo un errore gli avversari ci puniscono. L'unica medicina è giocare come stiamo facendo nell'ultimo periodo. Pessina? Ha fatto una bella parata nel primo tempo ed è stato bravo a sfruttare l'occasione che gli ha regalato il Mister".
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