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L'INIZIO DI STAGIONE TURBOLENTE

Se le prime partite disputate questa stagione dal Bologna si sono dimostrate nettamente sotto le aspettative, certo non si può dire il contrario per Lukasz Skorupski.

Il polacco infatti, nelle prime cinque giornate, si è mostrato come uno dei giocatori più in difficoltà, tanto da far risuonare tutti i dubbi che già nel finale della scorsa stagione erano sorti nei suoi confronti da gran parte del tifo rossoblù. Il classe 91' è apparso più che mai spaesato nelle prime giornate, compiendo più di qualche intervento maldestro. Dopo la prima di campionato con la Lazio, per l'ex Roma si sono susseguiti errori su errori, a partire dal goal vittoria in quel di Bergamo di Samardzic, per poi passare alla conclusione del momentaneo vantaggio di Doig contro il Sassuolo, fino alla rete realizzata da Kulenovic in occasione di Bologna-Torino, senza considerare l'arrivo in ritardo alla riunione tecnica al Maradona e alla conseguente esclusione dall'undici titolare. Insomma, l'avvio di stagione di Lukasz non è stato semplice, a causa però, bisogna dire, anche di un rendimento sotto le attese di Domenico Tedesco.

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