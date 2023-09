Monza-Bologna, ecco l’arbitro: le statistiche

Diramate le designazioni arbitrali per la sesta giornata di Serie A. Monza-Bologna, in programma giovedì sera alle 18.30, sarà diretta dal signor Pezzuto di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Affatato e Cortese e dal quarto ufficiale Minelli. Al Var Di Paolo e Longo. Curiosità, dopo Juventus-Bologna torna in Serie A, da quarto uomo, Di Bello che sarà a bordo campo in Inter-Sassuolo di mercoledì.