Montanari: “Onore alla Virtus per lo scudetto. Fortitudo? Repesa garanzia”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, Damiano Montanari ha parlato di Virtus , fresca di addio di Djordjevic in panchina, e Fortitudo , attesa da un'estate in cui farà diversi movimenti di mercato: il primo, in uscita, è stato separarsi da Adrian Banks . Si parte dalla Segafredo:

"Onore alla Virtus per la conquista dello scudetto: Djordjevic ha fatto un lavoro per arrivare in questo momento della stagione in condizioni psico-fisiche ottimali. Detto questo, Milano è arrivata alle finali scudetto molto scarica. Il problema principale è stata la gestione delle rotazioni di un roster così importante. Oltre a questo, anche l'efficacia del pacchetto italiani, non all'altezza di una finale playoff. L'Olimpia ha costruito un grande pacchetto stranieri, a discapito di quelli italiani. Il quarto quarto di gara 3 ha decretato la vittoria dello scudetto della Virtus. Lo stesso Messina è stato il primo ad alzare bandiera bianca".