Montanari: “La Fortitudo ora provi ad andare ai playoff. Virtus? Punterei su De Raffaele”

"E' stata una bella gara, giocata a viso aperto da parte della Fortitudo. Ha mostrato più incisività contro Cantù che comunque non merita l'ultimo posto. I migliori in campo sono stati Banks e Aradori, il secondo in particolare è tornato a fare una buona prestazione. Anche l'ex Brindisi è un giocatore importante per la Fortitudo, nonostante una stagione discontinua. Chi mi ha deluso? Baldasso. Quando è uscito Fantinelli in regia, i biancoblù hanno fatto fatica".