Montanari: “Fortitudo, in arrivo Procida. Può essere il nuovo Belinelli”

"Era una notizia annunciata, perchè la squadra che ha in mente Repesa non si basa sul suo utilizzo. Aveva un contratto poi molto ricco per il prossimo anno. Come ruolo e impiego è andato presto in conflitto con Aradori, anche se molte partite le ha vinte da solo. A ore poi arriverà la firma di Fantinelli, che firmerà. In dirittura d'arrivo anche Procida, è tutto fatto al 99,9 %: si tratta di un grandissimo acquisto. Azzardo un paragone: sarà simile a Belinelli. E' un paragone forte, ma non folle. Il ragazzo vuole l'NBA e dal punto di vista del talento è il top. Gli mancano solo fisicità e attenzione in difesa".