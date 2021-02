Montanari: “Fortitudo, grande lavoro psicologico di Dalmonte. Saunders? Vuole rimanere”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Damiano Montanari ha parlato del momento della Fortitudo, reduce dalla vittoria di domenica contro Trento. Ecco le sue parole:

“Luca Dalmonte è riuscito a recuperare molti giocatori che prima non rendevano. Ora quando non sono in giornata riescono a essere lo stesso utili. Il coach ha fatto un lavoro psicologico sui giocatori e ha messo ordine dal punto di vista tattico. I giocatori ora sanno che cosa fare e possono ricoprire più ruoli, seguendo delle gerarchie precise”.