Montanari: “Fortitudo con scarsa tenuta mentale, ma credo ancora nella salvezza”

“C’è rammarico quando vedi una squadra che gioca bene e arriva a un centimetro dal risultato e costantemente manca il traguardo di nulla: si potevano vincere entrambi i derby. Va detto che le due squadre sono su due pianeti diversi. Ora sono ultimi in classifica, hanno perso tanti punti per strada, ma la salvezza si può ancora raggiungere: di nove partite ne devono vincere cinque, non è impossibile. La classifica sta confermando che Varese probabilmente andrà ai play off e che Treviso, Trento e Napoli rischiano di essere risucchiati nella zona calda. Mi aspetto già una vittoria domenica a Trieste, se la Fortitudo giocherà come nel derby avrà chance di riuscire a vincere, chiaro altrettanto che contro la Virtus sono stati fatti piccoli errori all’interno della prestazione. Alla F son mancati rimbalzi, non è stata fatta la scelta corretta sull’ultimo tiro”.