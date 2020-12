Montanari: “Ammutinamento vergognoso contro Sacchetti. Sulla Virtus…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Damiano Montanari che ha parlato della Virtus sconfitta da Sassari e ha fatto il punto sulla Fortitudo:

“La Virtus sembra una squadra diversa rispetto all’Eurocup e la sconfitta contro Sassari è meritata. Non mi aspettavo questa gestione mediatica di Belinelli, è stata una delusione. La Virtus ha evidenziato i diversi problemi che sta affrontando, come la scarsa percentuale realizzativa al tiro, e Belinelli darà una grossa mano. Bravo Markovic a tenere in vita la Virtus fino alla fine, da Teodosic, invece, ci si aspetta di più”.