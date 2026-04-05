Queste le parole di Juan Miranda ai microfoni di Sky Sport:
tuttobolognaweb news Miranda: “Tre punti importanti anche per giovedì sera. Aston Villa? In questi giorni…”
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Miranda: “Tre punti importanti anche per giovedì sera. Aston Villa? In questi giorni…”
Le parole del terzino rossoblù nel post partita di Cremonese-Bologna
"Partita giocata bene, siamo stati concentrati. Questri tre punti sono importanti per la nostra classifica, ma anche per il morale in vista della sfida di Europa League contro l'Aston Villa. Due assist? Ho la fortuna di avere davanti a me grandi giocatori che concretizzano il passaggio. In questa squadra chiunque gioca si comporta bene"
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