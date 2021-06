Minotti: “Dubbi su Arnautovic, fossi nel Bologna punterei su altri”

"E' un giocatore di caratura internazionale e si vede che è abituato a stare a certi livelli - le parole di Minotti - Detto questo, se fossi nel Bologna andrei su un altro profilo, non lo vedo il giocatore perfetto per i rossoblù. Credo non abbia le qualità da leader, da trascinatore della squadra. Dal lato tecnico e fisico Arnautovic potrebbe colmare il vuoto nel ruolo di attaccante, ma al Bologna servirebbe un simil Palacio dal punto di vista del carattere"