Milinkovic Savic vs Teodosic: il portiere del Toro lo batte a Torino

Virtus impegnata in Final Eight di Coppa Italia e ieri adunata serba con Milos Teodosic che ha incontrato il portiere del Torino Vanja Milinkovic Savic, fratello di Sergej.

Scambio di foto tra il 44 bianconero e l'estremo difensore granata, con annessa sfida su cosa era in grado di fare l'uno nello sport dell’altro. Come riporta il Carlino, la sfida è stata vinta nettamente da Milinkovic Savic che ha dimostrato di saperci fare di più con la palla da basket rispetto a Milos con quella da calcio. Il numero 44 bianconero ha provato e riprovato a palleggiare con la sua scarpa da basket ma c'è ancora tanto lavoro da fare da quel punto di vista. E Milos lo farà perché è un competitivo, considerando che dopo aver perso una sfida a bowling con i compagni affittò due piste per allenarsi in vista di una successiva sfida.