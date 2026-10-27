Dopo la più che convincete prova di Cagliari, i rossoblù si preparano ora alla seconda gara del trittico che li vedrà concludere la lunga settimana di lavoro sabato pomeriggio nella giornata di Halloween contro il Monza. Ad aspettarli in quel di Milano, i rossoneri guidati da Ruben Amorim, che dopo la cocente sconfitta maturata a Bornemouth si sono subiti ripresi, rifilando un 2 a 0 in trasferta ai danni dell'Udinese. I diavoli arrivano però alla partita decisamente "acciaccati" e con dinanzi un Bologna che, dopo il successo di sabato, vuole continuare la striscia di vittorie in trasferta inaugurata a Lecce.

Appuntamento alle 18:30 allo stadio Giuseppe Meazza con diretta esclusiva su Dazn, visibile sull'apposita piattaforma sia su smart tv sia su dispositivi mobili e anche dal bouquet di Sky nella sezione app per chi è abbonato Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Filippo Cotti.