Il Bologna 2026/2027 recupera due punti a quello dell'anno scorso. A ottobre 2025, all'ottava giornata, i rossoblù di Vincenzo Italiano pareggiavano due a due a Firenze, al termine di una partita velenosa e con tante polemiche, posizionandosi al quinto posto in classifica con 14 punti, quattro in meno della capolista Napoli. Il successo di Cagliari, invece, ha portato in dote a Palladino sette punti in quattro partite, per salire a quota otto in classifica, quindi con sei punti in meno come differenziale. I rossoblù non sono i peggiori della Serie A per differenza, infatti il Napoli di Allegri viaggia con sette punti in meno rispetto a quello di Conte e l'Udinese di Runjaic è in crisi con ben 8 punti in meno rispetto a un anno fa.

Inter 22 punti (+7), Lazio 22 (+11), Roma 18 (=), Milan 18 (+1), Como 17 (+4), Juventus 14 (+2), Torino 13 (+2), Cagliari 13 (+4), Napoli 11 (-7), Atalanta 10 (-2) , Lecce 9 (+3), Bologna 8 (-6), Sassuolo 8 (-2), Genoa 7 (+4), Udinese 4 (-8), Fiorentina 4 (=), Parma 4 (-3).