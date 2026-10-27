Il Bologna vuole proporre a Federico Bernardeschi un allungamento di contratto. 'Bologna, che idea' titola il Cor Sport: Berna per sempre, ipotesi fino al 2029.

Undici gol in cinquantatre partite, ma il fantasista è in scadenza di contratto a giugno, Sartori e Di Vaio preparano l'offerta di un anno più opzione. 'Federico Bernardeschi fino al 2029, il Bologna e l’entourage del Berna sono già al lavoro da un mesetto per trovare la quadra anche economica' scrive Claudio Beneforti. Anche il numero dieci sta percorrendo questa strada e ha dato mandato al suo agente di approfondire il discorso, perché sia lui sia il Bologna mai si sono pentiti di essersi trovati. Berna, inoltre, è entrato in punta di piedi, senza far pesare la sua carriera vincente alla Juventus e il Bologna è deciso a riconoscergli questo comportamento. Sul campo, invece, il rendimento è stato eccellente. Il tutto si può tradurre con un nuovo accordo di lavoro fino al 2029