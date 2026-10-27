Federico Bernardeschi è il capocannoniere del Bologna con due reti. Sembra un paradosso ma non lo è, scrive Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport.

Di fatto, dopo appena un anno il numero dieci si è ripreso la Serie A. Ottimo già l'anno scorso con Vincenzo Italiano, Berna si è issato a leader del Bologna in questa fase delicata post esonero di Domenico Tedesco e la rete al Toro è stato il suo benvenuto per Raffaele Palladino. 'E' un campione con un grande atteggiamento' ha detto di lui l'allenatore, 'è un esempio per i compagni, deve diventare leader di questa squadra'. Bernardeschi dentro al campo gode di una sana anarchia, svaria sul fronte, calpesta le zolle che ritiene più utili e a Cagliari ha finito da falso nove. Giocatore totale. E poi c'è un dato: non ha mai segnato al Milan in carriera. Domani si gioca a San Siro e su di lui ci sono anche gli occhi del ct Roberto Mancini.