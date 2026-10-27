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Turnover o no a Milano?

Bologna vincente a Cagliari ma domani già impegnato a San Siro contro il Milan di Amorim. Del momento rossoblù ha parlato Matteo Dalla Vite di Gazzetta dello Sport a Radio Nettuno Bologna Uno: "Spero che il Bologna di Cagliari sia lo stesso di San Siro. Non credo tanto nel turnover alla seconda partita, per me ci sarà alla terza. Io andrei a mantenere la stessa ossatura. A parte due ragazzi sopra i trenta gli altri sono tutti più giovani. Solitamente è la terza partita che chiama turnover, non la seconda. Soprattutto se giochi contro il Milan. Ho visto a Cagliari una squadra solida e la differenza è stata tutta nelle qualità".

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