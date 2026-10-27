Sono due i recuperi da seguire con attenzione, ma senza forzare i tempi. Il primo riguarda Riccardo Orsolini, che si è fermato durante la trasferta di Lecce.

Il numero sette è già passato al lavoro differenziato in questa settimana e proverà a recuperare per il match di sabato contro il Monza. Saltate Inter e Cagliari, Orso non sarà della partita nemmeno domani a San Siro contro il Milan, ma ci sono speranze di averlo a disposizione sabato contro i brianzoli. Una scadenza simile ce l'ha anche Roberto Piccoli. Fermatosi contro l'Inter, il centravanti ha ripreso a lavorare in maniera differenziata dopo la lesione alla coscia per uno stop stimato di tre settimane. L'ex viola potrebbe rientrare il 7 novembre contro il Parma.