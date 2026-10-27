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Vittorie e cessioni

Doppio ex della partita, Roberto Donadoni è stato intervistato dal Resto del Carlino alla vigilia di Milan-Bologna in programma domani: “Bologna in Champions e vincente in Coppa Italia? Bisogna fare i complimenti a tutti, ma penso che un attore importante sia stato Giovanni Sartori. Tedesco? Non è facile per un allenatore arrivare in una piazza nuova e ricominciare senza Castro, Freuler, Lucumi e Rowe. Diciamo che l’esonero è stato un po’ accelerato e la pazienza non è una virtù del calcio”.

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