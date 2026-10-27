Il Bologna si trova molto bene con Federico Bernardeschi e Federico Bernardeschi si trova molto bene a Bologna e nel Bologna. Da qui, la possibilità di un rinnovo di contratto.

Arrivato nell'estate 2025 dopo la fine dell'esperienza con il Toronto in MLS, il numero dieci rossoblù ha firmato un contratto biennale fino al 2027 con opzione per un altro anno, ma adesso sta arrivando il momento di lavorare per il futuro, perché a 32 anni Berna ha ancora tanto da dare, come dimostrato anche sabato a Cagliari. Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti, 11 gol e 2 assist in 53 partite, così come la sua leadership in una squadra che ha perso la sua vecchia ossatura portante: per il Bologna è un giocatore imprescindibile e sono iniziati i colloqui per prolungare il contratto. Al netto dell'opzione per il 2028, le parti stanno ragionando su un prolungamento biennale fino al 2029. Discorsi già in atto, con reciproca soddisfazione. Ovviamente, nei prossimi mesi servirà anche trovare una quadra economica, ma l'indirizzo appare chiaro.