Bologna concentrato sul campo, summit di mercato solo più avanti, ma due giocatori hanno bisogno di cambiare aria
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Concentrazione sul campo ma...
La premessa è d'obbligo: la massima concentrazione è sul campo. Ci sono tre partite importanti da giocare prima della sosta e il Bologna vuole affrontarle senza distrazioni: Milan, Monza e Parma diranno parecchio sul prosieguo della stagione. Poi, arriverà novembre inoltrato e con un mercato di gennaio in avvicinamento. Lì si terranno i primi summit tra il tecnico e la dirigenza per stabilire eventuali rinforzi per l'inverno.
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