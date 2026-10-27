1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Concentrazione sul campo ma...

La premessa è d'obbligo: la massima concentrazione è sul campo. Ci sono tre partite importanti da giocare prima della sosta e il Bologna vuole affrontarle senza distrazioni: Milan, Monza e Parma diranno parecchio sul prosieguo della stagione. Poi, arriverà novembre inoltrato e con un mercato di gennaio in avvicinamento. Lì si terranno i primi summit tra il tecnico e la dirigenza per stabilire eventuali rinforzi per l'inverno.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3