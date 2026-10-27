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RITORNO DI MORO SULLA MEDIANA?

Dopo aver vissuto la brezza marina di Cagliari, il Bologna si prepara ad affrontare la nebbia di Milano, forte dell'ottima vittoria in terra sarda e di una fiducia quanto mai ritrovata. Quella contro il Milan è la vera prova del nove per gli uomini di Palladino, che devono ora dimostrare di essere capaci di fare risultato anche contro le big. La squadra allenata da Amorim viene infatti dal successo di domenica sera contro l'Udinese ed è ancora imbattuta in campionato. I rossoblù scenderanno in campo con il solito 3-4-3, che dovrebbe vedere nuovamente riproposto tra i pali Skorupski, a sostegno del quale, oltre gli ormai "inamovibili", Casale e Theate, potrebbe avere una maglia da titolare, come braccetto destro, Vitik. Il cambio potrebbe arrivare anche lungo la mediana dove, ad agire a sostegno dei "titolarissimi" Miranda e Zortea sulle fasce, si prevede ci sia la coppia Ferguson-Moro, con quest'ultimo che si pensa possa finalmente partire dall'inizio. Discorso analogo per l'attacco, in cui i continui sforzi di Cambiaghi lo potrebbero veder cedere il posto a Mbangula, con il belga che dovrà fare da compagno di reparto a Bernardeschi, entrambi chiamati ad assistere Odgaard. I rossoneri arrivano invece alla sfida a dir poco rimaneggiati, dopo gli infortuni rimediati da Gila, Rabiot e Moreira. In un 4-2-3-1 che vede, a centrocampo la coppia Musah e Jashari dettare i tempi di gioco e con, in fase offensiva, Hutchison, Pulisic e Bartesaghi alle spalle di Cisse.

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