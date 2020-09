Mihajlovic: “Vogliamo il record di punti. Covid? Ho rispettato le regole”

Serata di gala in piazza Carera a Pinzolo dove il Bologna ha tolto il velo alla stagione. Presentazione della squadra, basi poste per tornare in ritiro in Trentino nei prossimi anni – mancano dettagli per sancire l’accordo – e infine collegamento a sorpresa con Sinisa Mihajlovic da Bologna. La chiacchierata col mister parte dal Covid.

“Sto bene e mi dispiace di non essere lì – ha affermato – Come sono uscito dalla leucemia uscirò anche dal Covid. Io ho rispettato le regole, ho fatto ciò che si poteva fare e può essere che l’abbia preso da mio figlio che è risultato prima positivo e poi negativo. Ma presto tornerò”.