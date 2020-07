Mihajlovic: “Sono deluso. Forse è meglio che domenica non ci presentiamo neanche”

Decisamente amareggiato Sinisa Mihajlovic a fine partita dopo il brutto quattro a zero di Firenze. L’analisi del tecnico rossoblù nel post partita.

“Non so cosa sia successo. Primo tempo equilibrato, abbiamo avuto occasioni. Poi dopo i gol subiti non abbiamo reagito. Non posso accettare che la mia squadra molli. Non sono arrabbiato ma deluso, che è peggio. Non salvo niente di stasera. Sembra che i ragazzi stiano aspettando che finisca il campionato. Forse è meglio che domenica non ci presentiamo. Ora che nessuno si lamenti delle decisioni che verranno prese.”