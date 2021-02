Mihajlovic: “Partita perfetta, bravi i ragazzi. Futuro? Prima la salvezza”

Finalmente soddisfatto per prestazione e risultato Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblù ha lodato la partita disputata dal Bologna, vittorioso d’autorità tre a zero a Parma, e parlato di quello che potrà essere il suo futuro avendo ancora due anni di contratto. Prima, però, la salvezza.

“Abbiamo fatto una partita perfetta, sofferto poco dietro e create tante occasioni davanti. E’ stata una grande partita dei ragazzi, sono contento per Barrow su cui stiamo lavorando tutti i giorni, ma in generale sono stati tutti bravissimi. Panchina lunga? Abbiamo giocato per un mese e mezzo senza 7-10 giocatori, vedo altre squadre che appena ne mancano due…Ora stiamo meglio, abbiamo più cambi e dobbiamo andare avanti così”.