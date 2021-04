Mihajlovic: “L’Atalanta è peggio del dentista. Futuro? Non ci saranno mai problemi col Bfc”

CAGLIARI, ITALY - MARCH 03: Coach Sinisa Mihajlovic of Bologna looks on before the Serie A match between Cagliari Calcio and Bologna FC at Sardegna Arena on March 3, 2021 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

“L’incontro è andato bene – le parole di Sinisa – Saputo è ambizioso quanto me ma sappiamo che ci sono le difficoltà economiche dovute alla pandemia, le possibili cessioni, i riscatti da pagare come Barrow e Soumaoro e gli acquisti. Ci riaggiorneremo. Su chi si compra dipende da noi, sulle cessioni ovviamente dipende dalle offerte. Il mio parere? So quello che serve per stare a sinistra, l'ideale sarebbe tenere i migliori e aggiungere punta e difensore centrale ma probabilmente entrambe le cose non si riusciranno a fare. Tengo comunque a precisare che tra me e il Bologna non ci sarà mai nessun problema”. Sempre in tema di futuro, Sinisa non si nega ad eventuali offerte: “Ho due anni di contratto e sto bene a Bologna – l’ammissione del tecnico – Mancano sei partite e sono concentrato su quello ma qualsiasi cosa succederà ci sarà massimo rispetto delle parti. Se dovesse arrivare un’offerta? Sto bene al Bologna e non mi fascio la testa prima di essermela rotta: la valuterò ma ora non ci penso e se mi chiamasse una big senza progetto lascerei perdere. Non penso ai soldi dopo trent'anni di calcio”.