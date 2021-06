Gazzetta – Mihajlovic: “Bologna mai un piano B, sono motivato. Non venderemo i migliori”

Lunga intervista a Gazzetta dello Sport per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. Il serbo è ritornato sui giorni di 'riflessione' a Roma e sulla sua presunta poca motivazione, per lui Bologna non è piano B. Si parte dalla prossima stagione che Mihajlovic definisce 'la scalata'

"Vorrei chiamarla "La scalata", perché l'obiettivo è scalare le posizioni e finire nella parte sinistra della classifica, esprimere un buon calcio, far divertire i tifosi e rilanciare le nostre ambizioni, parzialmente messe da parte nell'ultimo campionato - ha affermato - Abbiamo vissuto un anno interlocutorio dove non è stato possibile fare mercato, la crisi economica ha impedito il processo di crescita sia del presidente Saputo che della società, ma è stata comunque importante per far crescere i nostri giovani. Nonostante la stagione appena passata sia strana, il Bologna l'ha superata senza affanni".