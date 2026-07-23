Un'altra stagione in campo, a lottare e sudare e a guadagnarsi minuti come tutti gli altri. Il sindaco Lollo De Silvestri sarà ancora il veterano dello spogliatoio dopo il rinnovo contrattuale sancito qualche settimana fa. Almeno per un altro anno continuerà a calcare la fascia destra.

Ieri sera De Silvestri è stato ospite di Sky Calciomercato, intervistato dall'inviata Marina Presello. Queste le sue parole, partendo dalla trattativa per il rinnovo di Riccardo Orsolini: "Fenucci ha detto che sono vicini. Io di Orso posso solo che parlare bene, è un ragazzo solare che è con noi da 8 anni e mezzo. Spero che a breve si arrivi all'annuncio". Poi, un pensiero sul neo tecnico Domenico Tedesco: "E' un allenatore giovane ma di esperienza internazionale, c'è una base di giocatori importante con cui ci conosciamo da 3-4 stagioni e il mister ci sta insegnando le sue tattiche. Noi ci mettiamo a disposizione al 100%".