Gli aggiornamenti da Valles
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Sono proseguiti gli allenamenti a Valles-Rio Pusteria dopo l'amichevole di ieri con l'Heidenheim. La squadra ha sostenuto una seduta mattutina di lavoro sui campi del Centro Sportivo della località che ospita il ritiro estivo: scarico in palestra per i più impiegati contro l’Heidenheim, allenamento sul campo per gli altri. Primo allenamento per Nikola Moro, che ha raggiunto i compagni di squadra ritiro in corso post Mondiale, e Rahim Alhassane.
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