Mihajlovic: “Ci siamo complicati la vita da soli. Juwara? Più ne parlate e…”

Analisi difficile per Sinisa Mihajlovic, il suo Bologna domina il primo tempo e va due a zero sopra, poi rischia addirittura di perderla prima della stoccata finale di Barrow. Le sue parole nel post partita.

“Dovevo fare le sostituzioni perché i giocatori erano stanchi. Poi negli ultimi 10 minuti abbiamo giocato in uno in meno: faccio comunque i complimenti a Krejci, che ha anche salvato un gol. Partita strana, è successo di tutto. Come al solito ci siamo complicati la vita da soli. Speriamo di uscire vivi da queste ultime due gare”.