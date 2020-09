Mihajlovic: “Arriveremo pronti a Milano. Mercato? Ho fiducia nella società”

Ha parlato anche Sinisa Mihajlovic al termine dello scialbo zero a zero contro l’Entella. Non c’è preoccupazione in casa Bologna a otto giorni dalla partita con il Milan, ma la consapevolezza di dover migliorare alcuni aspetti. Il commento del tecnico serbo:

“L’obiettivo di queste partite non è il risultato ma cercare di mettere a posto la squadra. So che possiamo fare comunque meglio ma mancano 8 giorni a Milano e arriveremo pronti. In ritiro ragazzi e staff hanno lavorato benissimo, ora andiamo avanti migliorando quegli aspetti che ancora non vanno bene. Mi fa piacere che in queste due amichevoli non si sia preso gol, questo rientra fra i nostri obiettivi stagionali”.