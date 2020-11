Michelini: “La Fortitudo è ipersvantaggiata nel derby, ma un successo svolterebbe la stagione”

Stefano Michelini è allenatore, commentatore Rai e bolognese di nascita e ha espresso il suo punto di vista sul derby Fortitudo-Virtus:

“La rivalità di Baskeycity si sta tutta riversando sui social. Nella storia questo è il primo derby che si disputa senza pubblico, ma sarebbe riduttivo dire che la passione e la cultura cestistica di Bologna si limitano alla presenza o meno dei tifosi. Se non ci fosse stata la zona arancione la Fossa dei Leoni avrebbe comunque portato avanti le sue iniziative per sostenere la Fortitudo e credo che anche il popolo della Virtus si sarebbe inventato qualcosa per dare un incitamento ai propri giocatori”.